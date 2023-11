In einem offiziellen Antrag an das Studierendenparlament hat eine Gruppe Studenten die Errichtung von sogenannten Gloryholes an der Humboldt-Universität (HU) in Berlin gefordert. Bereits vor einigen Wochen hatten Studenten der Augsburger Universität eine ähnliche Forderung gestellt, die jedoch abgelehnt wurde.

Sogenannte Gloryholes sind öffentlich zugängliche Löcher in der Wand, die dem anonymen Sex dienen sollen. In dem Antrag, der am Dienstagabend in einer Sitzung diskutiert werden soll, schreiben die HU-Studenten, dass sie die Ablehnung des Augsburger Antrags bedauern. Sie wollen sich mit den Antragsstellern solidarisieren, sowie „den Spirit der Weltstadt Berlin kanalisieren und mit gutem Vorbild vorangehen“. „Gloryholes“ sollten demnach nicht nur an der HU eingerichtet werden, sondern an allen deutschen Unis.

„Gloryholes“ an der Humboldt-Uni: Was sind die Pläne der Studenten?

Mindestens drei „Gloryholes“ sollen im Seminargebäude in der Dorotheenstraße 24 eingerichtet werden. Wo genau die Sex-Löcher installiert werden sollen, geht aus dem Antrag allerdings nicht hervor. Für die Reinigung solle in Zukunft das Gebäudemanagement der HU verantwortlich sein, heißt es in dem Antrag. Um die „Gloryholes“ für alle Studenten der HU einfach zugänglich zu machen, sollen sie „so barrierearm wie möglich gestaltet werden“. Und weiter: „Die Höhe soll adjustierbar sein, es soll Wandgriffe geben, an denen sich festgehalten werden kann“. Die Löcher sollen schall- und blickdicht gestaltet werden, um für die nötige Anonymität zu sorgen. Zudem solle es dimmbare Lichter, eine Kniepolsterung, „Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel und -tücher“ geben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Ernsthaftigkeit des Antrags ist unklar und wird wohl erst in der Sitzung des Studierendenparlaments aufgeklärt werden können. Diese findet am Dienstagabend ab 18.30 Uhr statt. Sollte die Mehrheit dafür stimmen, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die Humboldt-Universität die Sex-Löcher einrichten muss.