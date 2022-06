Soll ich bei 30 Grad einen Wollpullover anziehen, nur weil sich manche Männer, sobald sie ein bisschen Haut sehen, nicht mehr unter Kontrolle haben? Die ekelhaften Blicke, die auf einem kleben, sobald man das Haus verlässt, sind der Grund, warum Frauen und Mädchen noch immer gesagt wird: „Zieh dich nicht so freizügig an“ – den Spruch habe ich mir auch schon mal von meiner Mutter anhören müssen. Damit muss endlich Schluss sein.

Kommentare wie „Sei nicht so zimperlich, das war doch nicht so gemeint“ oder „Du brauchst dich ja auch nicht wundern, wenn du so kurze Sachen trägst“ mussten sich viele Frauen schon anhören. Solche Sprüche gehören noch immer zum Alltag, auch zu meinem. Ich ziehe im Sommer eine leichte Jacke über mein Kleid, weil ich es leid bin, von fremden Männern angestarrt zu werden, als wäre ich nur ein wertloses Objekt, dessen einziger Zweck es ist, ihnen zu gefallen. Ich bin auch kein Hund, dem man hinterherpfeifen kann. Das Gefühl ist schrecklich.

„Niemand mag Frauen mit einer eigenen Meinung“

Manchmal höre ich auch den Satz: „Es sind halt Männer.“ Aber dass wir im Jahr 2022 immer noch Angst haben müssen, in einem T-Shirt und einer kurzen Hose auf die Straße zu gehen, ist wirklich traurig. Schlimmer als die Blicke von vielen Männern sind die Kommentare und Anzüglichkeiten, die darauf folgen.

Dass uns als Mädchen und Frauen mitunter nahegelegt wird, abends nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil irgendjemand vergessen hat, seinem Sohn Manieren und Respekt beizubringen, ist einfach lächerlich. Doch wenn man versucht, als Betroffene etwas dagegen zu sagen, wird einem auch noch der Mund verboten: „Niemand mag Frauen mit einer eigenen Meinung“ – ein Zitat meiner einstigen Grundschullehrerin.

Die Theorie, dass das männliche Geschlecht das stärkere ist und wir als Frauen uns nicht so haben sollen, ist veraltet und abgetragen – und es wird wirklich Zeit, dass sie auch aus den Köpfen der Menschen verschwindet.

Gesetz gegen Catcalling: Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung

In Spanien wurde am 27. Mai das Gesetz „Nur Ja heißt Ja“ verabschiedet, das aktiv gegen das sogenannte Catcalling vorgeht. Catcalling ist ein Ausdruck, der für die verbale sexuelle Belästigung steht. Einschüchternde „Komplimente“ und das Verbreiten von heimlich gefilmten Sexvideos werden nun in Spanien strafrechtlich verfolgt.

Würde so ein Gesetz in Deutschland verabschiedet, wäre das nicht mit einem Schlag die Lösung all unserer Probleme. Aber es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.