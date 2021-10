Skopje - Der frühere Nationalspieler Steffen Freund hat für eine Äußerung über Frauen während des WM-Qualifikationsspiels von Deutschland in Nordmazedonien Sexismus-Vorwürfe im Internet geerntet. Als die Wiederholung der Verletzung des nordmazedonischen Spielers Arijan Ademi in der ersten Halbzeit zu sehen war, sagte der Co-Kommentator während der TV-Übertragung von RTL, dass Frauen „bitte wegschauen“ sollten.

„Bei der Verletzung von Ademi hab ich einfach nur an meine Frau denken müssen, die solche Zeitlupen, wie ich auch, nur sehr schlecht ertragen kann“, teilte Freund der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Dienstag auf Anfrage mit. „Ich hoffe, dass Ademi sich nicht zu schwer verletzt hat und wünsche ihm gute Besserung.“ Viele Nutzer bei Twitter hatten dem Fußball-Europameister von 1996 Sexismus vorgeworfen. In den Twitter-Trends lag „Steffen Freund“ am späten Abend zeitweise unter den Top fünf.

Freund wurde in Brandenburg/Havel geborgen und erlernte zu DDR-Zeiten erst bei den Vereinen Motor Brandenburg und Stahl Brandenburg das Fußballspielen.

Steffen Freund hatte gestern das Spiel Nordmazedonien : Deutschland kommentiert & bei ner Verletzung eines Spielers, die Damen gebeten, weg zugucken.



Das ist jetzt Sexismus. — Soulpierced (@Soul_Pierced_) October 12, 2021