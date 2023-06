Vom Meme-Liebling zur Hassfigur: Nach einer Reihe von Skandalen und schweren Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiter muss der bekannte Gastronom Nusret Gökçe alias „Salt Bae“ eines seiner Restaurants schließen. Salt Bae Burger im New Yorker Stadtteil Manhattan hatte im Februar 2020 eröffnet und war von Kritikern in kürzester Zeit verrissen worden. Warum genau Gökçe das Restaurant nun schließen lässt, ist nicht bekannt.

Der türkischstämmige Koch hatte 2017 durch ein virales Video weltweite Bekanntheit erlangt. In letzten Jahren war „Salt Bae“ (wörtlich: Salz-Liebling) immer wieder mit verschiedenen Prominenten – darunter etwa Fußballer Franck Ribéry – zu sehen. Nach der anfänglichen Begeisterung hatte der 39-Jährige zuletzt jedoch viel Kritik einstecken müssen. In den sozialen Medien präsentiert sich Gökçe als Aushängeschild spätrömischer Dekadenz, mit Luxusautos, teuren Anzügen und Privatjet – das kommt nicht bei allen gut an.

Salt Bae Burger in New York: „Essen Sie hier nicht, nicht mal nur so zum Spaß“

Der Misserfolg des inzwischen geschlossenen New Yorker Burgerladens hatte laut Eatery wohl auch mit der geschmacklich eher durchwachsenen – dafür aber umso kostenspieligeren – Speisekarte zu tun. Neben einem in Blattgold eingewickelten (und Kritiken nach „ziemlich trockenen“) Wagyu-Burger konnte man dort auch einen Milchshake für stolze 99 US-Dollar (etwa 90 Euro) erwerben.

Die US-Zeitung Gothamist bezeichnete den Promigrill kurz nach dessen Eröffnung als „schlechtestes Restaurant“ in New York City. „Salt Bae Burger ist eine Beleidigung für unsere Stadt“, hieß es damals in der vernichtenden Kritik. „Essen Sie hier nicht, nicht mal nur so zum Spaß.“

Auch Erfahrungsberichte von Gästen lesen sich teils wie eine persönliche Abrechnung mit dem Inhaber. „Ich schätze, man bezahlt vor allem den Namen und den Hype um den Besitzer“, heißt es in einer Rezension. „Außerdem gibt es nur für Frauen kostenlose Veggie-Burger, Männer müssen für den gleichen Burger bezahlen. Sexismus auf einer Speisekarte.“

Salt Bae serves up Conor McGregor a $1,500 gold-dusted tomahawk steak. pic.twitter.com/LQXUmKyJn9 — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) February 12, 2021

Sexismus wurde Gökçe, der aktuell in zahlreiche Rechtsstreits mit ehemaligen Mitarbeitern verwickelt ist, schon mehrfach vorgeworfen. Laut einem Insider-Bericht soll in den Salt Bae Restaurants ein „hypermaskulines“ Angstklima herrschen. Mitarbeiter würden gemobbt, auch aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts. Zudem sollen mehrere Ex-Angestellte wegen nicht gezahlter Löhne gegen die Restaurantkette geklagt haben.

Den Spitznamen „Salt Bae“ hatte der 39-Jährige, der in Online-Videos gerne mit riesigen Steaks und Flammenwerfern hantiert, für seine charakteristische Salzstreuergeste verpasst bekommen. 2017 verbreitete sich ein Video in den sozialen Medien, auf dem der damals unbekannte Koch ein Steak zerteilt und anschließend Salz über seinen Unterarm auf das Fleisch rieseln lässt. Den Hype um den Clip nutzte Gökçe effektiv: Inzwischen betreibt er unter dem Namen Nusr-Et mehr als 20 Luxus-Steakhäuser auf drei verschiedenen Kontinenten.