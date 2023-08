Sexportal-Abzocke: Berliner Verbraucherschützer warnen vor Betrugsmasche

Immer mehr Menschen werden Opfer einer neuen Betrugsmasche: So setzen Abzocker auf das Schamgefühl der Betroffenen und verschicken unerwartete Rechnungen für sexuelle Dienstleistungen, die angeblich in Anspruch genommen wurden. „Die Betroffenen sehen sich mit Rechnungen von bis zu 500 Euro konfrontiert“, teilte die Verbraucherzentrale Berlin am Donnerstag mit. Demnach sollen einige Portale sogar ungefragt Fotos der Betroffenen auf die Rechnung drucken.

Die Masche dahinter: „Im Zusammenspiel mit dem sexuellen Bezug des Websitenamens, der prominent im Briefkopf abgedruckt ist, sollen sich die Verbraucher anscheinend bloßgestellt fühlen“, erklären die Verbraucherschützer. Wie sie an die Fotos der Betroffenen gekommen sind, bleibe dabei unklar.

Bisher hätten ausschließlich Männer die Verbraucherzentrale für derartige Beratungen aufgesucht. Man hoffe, „dass die Betroffenen zu viel Scham haben, um Gegenwehr zu leisten“, sagt Simon Götze von der Verbraucherzentrale Berlin. Daher empfiehlt er ausdrücklich, zu den Beratungen zu gehen, da sonst „unnötigerweise viel Geld an Betrüger“ verloren ginge, heißt es weiter.

Betrugsmasche: Das rät die Verbraucherzentrale Berlin

Wer sicher ist, keine Mitgliedschaft bei so einem Portal abgeschlossen zu haben, sollte sich rechtlich beraten lassen und unbedingt Widerruf einlegen, raten die Verbraucherschützer.