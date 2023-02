Sexualstraftaten: Weitere Haftstrafe für R. Kelly Es geht um sexuellen Missbrauch Minderjähriger und Missbrauchsabbildungen: In den USA wird Ex-Popstar R. Kelly erneut verurteilt. dpa

ARCHIV - Der Musiker R. Kelly wurde in den USA wegen mehrerer Sexualstraftaten verurteilt. Matt Marton/FR170980 AP/dpa

Chicago -Der bereits wegen Sexualstraftaten im Gefängnis sitzende Ex-Popstar R. Kelly (56) ist erneut zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Richter in Chicago urteilte am Donnerstag allerdings, dass Kelly seine Haftstrafen größtenteils parallel absitzen darf. Kelly war im vergangenen Jahr in New York unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger bereits zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden.