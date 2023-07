Anklage gegen Dani Alves: Ex-Barca-Star drohen zwölf Jahre Haft

Der frühere Star des FC Barcelona, Dani Alves, kommt Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau auf die Anklagebank. Die zuständige Richterin werde Alves am Mittwoch über die Eröffnung eines Prozesses informieren, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die spanische Justiz.

Der Auftakttermin für den Prozess gegen den 40-Jährigen, der aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen einer Frau seit Jahresbeginn in Barcelona inhaftiert ist, steht noch nicht fest.

Dani Alves sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft

Alves droht in Spanien eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren. Der frühere Profi des FC Barcelona sitzt in der katalanischen Metropole seit über einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Das Landgericht von Barcelona hatte in den vergangenen Monaten mehrere Anträge der Anwälte des 40-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution zurückgewiesen. Die Begründung: Fluchtgefahr. In Barcelona leben unter anderem die ehemalige Ehefrau und Managerin des 126-fachen Nationalspielers sowie die beiden gemeinsamen Kinder.

Eine 23-Jährige hatte Alves angezeigt. Sie wirft dem Brasilianer vor, sie am 30. Dezember auf einer Toilette in einem Nachtclub in Barcelona sexuell missbraucht zu haben. Im spanischen Recht umfasst der Tatbestand der sexuellen Nötigung auch die erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe.

Am 20. Januar wurde Alves deshalb bei einem Besuch in Katalonien verhaftet und in U-Haft genommen. Er hatte zunächst jeden sexuellen Kontakt mit der Frau geleugnet. Später hatte sein Anwalt angegeben, die sexuellen Handlungen seien mit Einwilligung der Frau erfolgt. Bis zur Festnahme hatte Alves beim mexikanischen Club UNAM Pumas gespielt.