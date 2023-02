Sexuelle Belästigung an der FU? Asta rät dringend davon ab, die Polizei zu rufen

An der Freien Universität (FU) in Berlin hat es zuletzt mehrere Berichte über mögliche sexuelle Belästigung gegeben. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) hat nun offenbar in einer Rundmail an die Fachschaftsinitiativen und Hochschulgruppen dringend davon abgeraten, bei Kontakt mit dem verdächtigen Mann die Polizei zu rufen. Grund dafür sei, dass der Tatverdächtige von Rassismus bedroht sein könnte. Die Berliner Morgenpost berichtet über den Fall.

„Wir möchten jedoch unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren“, heißt es dem Bericht zufolge in dem Asta-Schreiben. Beamtinnen und Beamte der Polizei seien laut Asta nicht genügend im Umgang mit „psychischen Ausnahmesituationen“ geschult. Der Studierendenausschuss warnt vor einem möglichen „unnötigen Einsatz von Gewalt“.

Statt Polizei: Bei sexueller Belästigung Sozialpsychiatrischen Dienst rufen

Studentinnen, die dem verdächtigen Mann begegnen oder sich von ihm sexuell belästigt fühlen, sollen sich zunächst an den Sicherheitsdienst der Uni wenden, heißt es dem Bericht zufolge in dem Asta-Schreiben. Alternativ könne der Sozialpsychiatrische Dienst gerufen werden. Diese könne jedoch nur mit dem Einverständnis des Verdächtigen aktiv werden. Bislang habe sich der mutmaßliche Sexualtäter jedoch nicht kooperativ gezeigt, schreibt der Studierendenausschuss.

An verschiedenen Orten in Dahlem sei der Mann immer wieder aufgetaucht und habe sich Frauen gegenüber sexistisch verhalten. Mindestens in einem Fall sei er verbal übergriffig geworden. Körperliche Angriffe habe es bislang allerdings nicht gegeben.