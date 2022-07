Berlin - Mit Fahndungsfotos sucht die Berliner Polizei nach einem Straftäter, der weibliche Jugendliche in einer U-Bahn und einem Bus sexuell belästigt hatte. Der Mann soll im November 2021 eine junge Frau in der U-Bahnlinie 1 in Kreuzberg angestarrt haben und sich dabei zwischen den Beinen angefasst haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Februar 2022 soll er in einem Bus in Wedding einer Jugendlichen Pornos auf seinem Handy gezeigt, sie berührt und wiederum sein bekleidetes Geschlechtsteil manipuliert haben. Bilder aus U-Bahn und Bus zeigen einen Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, etwa 1,90 groß und korpulent, der Trainingsjacken der Fußballvereine Paris Saint-Germain und Bayern München trägt.