Straftaten gegen LSBTIQ -Menschen sind in Deutschland und auch in der Hauptstadt trauriger Alltag. Die Übergriffe steigen – und sollen nun stärker bestraft werden.

Sexuelle Orientierung: Bundesregierung will Hasstaten besser ahnden

Queere Menschen und nicht zuletzt auch Transpersonen werden in Berlin und deutschlandweit regelmäßig angepöbelt oder angegriffen. Zuletzt ist die Zahl registrierter Straftaten sogar gestiegen. Die Politik will Hasskriminalität nun strenger bestrafen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hervorgeht, hat die Bundesregierung in der Kabinettssitzung am Mittwoch den Entwurf für ein neues Gesetz beschlossen. Es beinhaltet unter anderem, dass „geschlechtsspezifische“ sowie „gegen die sexuelle Orientierung gerichtete“ Tatmotive ausdrücklich in die Strafgesetze zu Hasskriminalität aufgenommen werden.

Strafverschärfung: Bundesrepublik sendet deutliches Zeichen

Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, erklärte: „Hasstaten und Gewalt gegen queere Menschen sind menschenfeindliche Straftaten. Jeden Tag werden in Deutschland mindestens drei queere Menschen angegriffen, und das sind nur die Taten, die angezeigt und ordentlich registriert werden. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Diesen Straftaten muss der Staat entschlossen entgegen treten. Daher begrüße ich das heutige klare Zeichen der Bundesregierung gegen Hasskriminalität, die sich alltäglich gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche und queere Menschen (LSBTIQ*) richtet.

Durch die Änderung im Gesetzestext werden etwaige Verstöße in Gerichtsverfahren eher strafverschärfend einbezogen und damit besser geahndet. „Geschlechtsspezifische“ Beweggründe umfassen dabei auch solche Motive, die sich gegen die trans- oder intergeschlechtliche Identität des Opfers richten. In der aktuellen Version ist Hass gegen Frauen und LSBTI nicht explizit erwähnt, sondern fällt als Tatmotiv unter die Formulierung der „sonstigen menschenverachtenden“ Beweggründe, heißt es weiter.