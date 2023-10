„Shaft“-Star Richard Roundtree ist tot

Los Angeles -Der amerikanische Schauspieler Richard Roundtree ist tot. Roundtree, bekannt durch seine Rolle als abgebrühter New Yorker Detektiv im Film „Shaft“, starb im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Wie sein Manager Patrick McMinn The Hollywood Reporter mitteilte, war ein kürzlich diagnostizierter Bauchspeicheldrüsenkrebs die Todesursache.

Als erster schwarzer Actionheld wurde Roundtree in den 1970er-Jahren durch seine Hauptrolle in „Shaft“ (1971) unter der Regie von Gordon Parks zu einem der Gesichter der sogenannten Blaxploitation-Bewegung. Die Bewegung sorgte dafür, dass Hauptrollen in Hollywood mit Afroamerikanern besetzt wurden. „Blaxploitation“-Anhänger sagen, die Bewegung habe das Image der Afroamerikaner in den USA aufgewertet. Kritiker hingegen behaupten, sie habe bestimmte Stereotype nur verstärkt.

Basierend auf einem Roman von Ernest Tidyman, war „Shaft“ ursprünglich für einen weißen Schauspieler vorgesehen. Doch Parks bestand darauf, Roundtree zu besetzen, nachdem er ihn bei einem Casting gesehen hatte. Roundtree wiederholte seine Rolle in den Fortsetzungen „Shaft’s Big Score!“ (1972) und „Shaft in Africa“ (1973).

Roundtree über „Shaft“: Lange Zeit als zweischneidiges Schwert angesehen

Geboren am 9. Juli 1942 in New Rochelle, New York, begann Roundtree seine Karriere als Theaterschauspieler. Nach „Shaft“ spielte er in einer Reihe von Filmen, darunter „Earthquake“ (1974) neben Charlton Heston und Ava Gardner und „Man Friday“ (1975) an der Seite von Peter O’Toole.

Roundtree selbst sagte einmal, er habe sein Filmdebüt lange Zeit mit gemischten Gefühlen betrachtet: „Früher habe ich ihn als zweischneidiges Schwert angesehen“, sagte er im Jahr 2019 dem amerikanischen öffentlich-rechtlichen Sender NPR. „Aber so viele Leute aus dem ganzen Land und sogar aus der ganzen Welt sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, wie viel dieser Film für sie damals im Jahr 71 bedeutet hat.“

Auch er selbst sei lange Zeit auf einen bestimmten Typus festgelegt gewesen, erzählte Roundtree. Doch dann habe er alles gegeben, um zu zeigen, dass er auch ganz andere Rollen spielen könne. Fünf Jahrzehnte später zeigte er das immer noch, unter anderem in der US-Fernsehserie „Cherish the Day“ und – noch im vergangenen Jahr – in der Kinokomödie „Moving On“.

Samuel L. Jackson ehrt Richard Roundtree

Schauspielerkollege Samuel L. Jackson, der in einem Remake ebenfalls John Shaft spielte, äußerte sich betroffen zum Tod von Roundtree. „Sein Tod hinterlässt nicht nur in meinem Herzen, sondern sicherlich auch in vielen von euch ein tiefes Loch“, schrieb Jackson in einem Beitrag auf Instagram. Roundtree wurde bereits 1993 mit Brustkrebs diagnostiziert und setzte sich intensiv für die Aufklärung über männlichen Brustkrebs ein.