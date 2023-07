Fans von Taylor Swift haben während eines Konzerts der Sängerin im „Lumen Field“-Stadion in Seattle am vergangenen Sonntag für ein außergewöhnliches Natur-Phänomen gesorgt. Wie CNN unter Berufung auf die Seismologin Jackie Caplan-Auerbach von der Western Washington University berichtet, vibrierte während Swifts Performance der Boden so stark, dass dabei ein Erdbeben der Stärke 2,3 entstand.

Die Sängerin gab an dem Abend eines von zwei Konzerten im Rahmen ihrer „The Eras Tour“. Zu einem Erdbeben ähnlicher Stärke kam es offenbar 2011 bei einem Footballspiel im selben Stadion. Es wurde bei einem Touchdown der Seattle Seahawks gemessen. „Ich habe mir die Daten beider Konzertnächte besorgt und schnell festgestellt, dass es sich eindeutig um das gleiche Signalmuster handelt“, sagte Caplan-Auerbach. Und weiter: „Wenn ich sie übereinanderlege, sind sie fast identisch.“ Die beiden Erdbeben hätten sich lediglich um einen Wert von 0,3 unterschieden, so Caplan-Auerbach.

Die Seismologin habe rund zehn Stunden an Daten gesammelt. „Die Musik, die Lautsprecher, der Beat. All diese Energie kann in den Boden eindringen und ihn erschüttern“, ließ sie wissen. Swift selbst kommentierte das Phänomen nur indirekt. Auf Instagram dankte die Sängerin ihren Fans für „all das Jubeln, Schreien, Springen, Tanzen, Singen aus vollem Halse.“

Fünf Jahre lang war die erfolgreiche Sängerin nicht mehr auf Tour. Mit den beiden Performances in Seattle ist Swift fast am Ende ihrer „The Eras Tour“ in den USA angelangt. Dann geht sie auf die internationale Bühne und wird auch im Juli 2024 in Deutschland erwartet.