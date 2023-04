Sherpa will Mount Everest zum 27. Mal besteigen Kami Rita Sherpa war schon 26-mal oben auf dem höchsten Berg der Erde. Dabei will er es aber nicht belassen. dpa

Kathmandu -Der bekannte nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa will den welthöchsten Berg, den Mount Everest, zum 27. Mal besteigen. In der bald beginnenden Everest-Hauptsaison im Frühling soll er ein Team amerikanischer Bergsteiger auf die 8848 Meter hohe Spitze führen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag.