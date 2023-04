„Short King Spring“ und Co: Auf diese fünf Dating-Trends setzt Generation Z

Den ersten Schritt machen und das eigene Glück manifestieren: Die aktuellen Dating-Trends der jungen Generation sind von Selbstbewusstsein und positiver Energie geprägt. Die Onlinedating-App Bumble hat anhand der Angaben seiner jüngeren Nutzerinnen und Nutzern die heißesten Trends in der „Generation Z“ identifiziert. Dabei wollen junge Singles mit tradierten Rollenbildern brechen und Dating neu definieren.

Viele der Ansätze werden auch auf der Video-Plattform TikTok gehyped. Das sind die fünf größten Trends.

1. Short King Spring: Kleine Männer, kein Problem

Mehr als ein von drei (37 Prozent) der Gen-Z-Singles auf Bumble gaben an, dass sie jetzt offener dafür sind, sich mit einem Mann zu verabreden, der kleiner ist als sie – und dass sie die Körpergröße beim Dating nicht mehr als Einflussfaktor ansehen. Dies ist höher als der weltweite Durchschnitt, in dem nur 30 Prozent der Befragten dasselbe sagten.

2. Lucky Girl Season: Dating-Wünsche manifestieren

Auf TikTok trendet seit einigen Monaten das „Lucky Girl-Syndrome“, bei dem es darum geht, das eigene Glück durch Manifestation heraufzubeschwören.

Auch beim Dating schlägt der Ansatz zu Buche. Um in der Dating-Welt „Lucky Girl“-Energie zu wecken, geht es darum, die angestrebte Realität zu manifestieren und sich von seiner besten Seite zu zeigen. „Die Mehrheit (58 Prozent) der Singles in Deutschland geht überlegter und bewusster damit um, wie sie sich präsentieren“, heißt es in der Bumble-Untersuchung.

3. Main Character Energy: Die Hauptrolle im eigenen Leben spielen

Beim Trend der „Main Character Energy“ geht es darum, die „Hauptrolle“ im eigenen Leben, also auch beim Dating, einzunehmen. Demnach fühlen sich der aktuellen Untersuchung zufolge 43 Prozent der Bumble-Mitglieder der Gen Z nach den letzten zwei Jahren „motivierter, ihre Wünsche in Bezug auf eine Beziehung durchzusetzen.“

Dazu passend: „Hardballing“, also nicht um den heißen Brei herumreden, hat ebenfalls einen vorderen Platz eingenommen. Über die Hälfte der Gen-Z-Singles geben an, potenziellen Dates künftig klarer sagen zu wollen, was genau sie sich von einer Beziehung erwarten. 85 Prozent sagen zudem, dass Ehrlichkeit und Offenheit das Wichtigste für sie in einer Beziehung sind.

4. Slow Life und Guardrailing: Langsam kennenlernen und emotionale Grenzen setzen

Mit der Rückkehr der Bürokultur und dem vollen Terminkalender nach der Pandemie gab die überwältigende Mehrheit (87 Prozent) der Singles der Generation Z zu, dass sie sich in ihrem Alltag überfordert und erschöpft fühlen.

Im Jahr 2021 führte der Stillstand zum Aufkommen des „Slow Dating“, bei dem sich die Menschen mehr Zeit nehmen, um jemanden kennenzulernen, als sie es normalerweise tun würden. Heute hat mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Gen Z auf Bumble im letzten Jahr mehr Grenzen gesetzt, ein Trend, den Bumble „Guardrailing“ nennt. Dazu gehört, dass Gen-Z-Singles ihre emotionalen Bedürfnisse und Grenzen klar formulieren (63 %) und sich emotional nicht zu sehr engagieren (55 Prozent).

5. Seize The Date: Den ersten Schritt machen

Jüngere Generationen werfen veraltete romantische Normen beiseite und schließen sich den 90 Prozent der Frauen in Deutschland an, die sich damit wohlfühlen, den ersten Schritt zu machen und jemanden zu einem ersten Date einzuladen. Sie wollen demnach nach dem Motto „Seize the Date“, zu Deutsch „Schnapp dir das Date“ handeln.

Die Generation Z sei zudem besonders optimistisch, was die Dating-Situation im Jahr 2023 angeht. „73 Prozent der Singles der Generation Z auf Bumble sagen, dass sie der kommenden Romanze positiv gegenüberstehen“, heißt es in der Mitteilung.