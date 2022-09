Die US-Regierung plant eine neue Finanzspritze von 100 Millionen Dollar für eine Initiative von 18 Atlantik-Anrainerstaaten. Sie rief am Dienstag zudem zu einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Seefahrt auf. Die Länder arbeiteten in der Atlantik-Initiative zusammen, um sich „gemeinsam auszumalen, wie eine stärkere Kooperation über den ganzen Atlantischen Ozean“ aussehen könne, sagte US-Außenminister Antony Blinken bei einem Treffen mit Kollegen aus mehreren Atlantikstaaten am Rande der UN-Generaldebatte in New York.

Das Weiße Haus in Washington veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung der 18 Staaten, zu denen etwa Senegal, Brasilien, Großbritannien, Kanada und Spanien gehören. Darin wird zu einem gemeinsamen Handeln gegen Piraterie, unregulierte Fischerei und die Auswirkungen von Verschmutzung und Klimawandel aufgerufen.

Der Atlantik biete „ungenutztes wirtschaftliches Potenzial“

Der Atlantische Ozean biete „ungenutztes wirtschaftliches Potenzial, von natürlichen Ressourcen bis hin zu neuen Technologien“, heißt es überdies. Kein Land könne die grenzüberschreitenden Herausforderungen der Atlantikregion allein lösen noch allein die Chancen nutzen.

„Wir wissen, dass wir den freien und offenen Seehandel, der so vielen unserer Bürger eine Beschäftigung gibt, die Unterseekabel, die uns verbinden, die Fischbestände und die Tierwelt, die uns ernähren, nicht als selbstverständlich ansehen können“, sagte Blinken am Dienstag. Die wachsenden Herausforderungen und Bedrohungen könnten nur zusammen angegangen werden.

Wenn der US-Kongress zustimme, werde die Regierung von Präsident Joe Biden im kommenden Jahr weitere 100 Millionen Dollar für die Bemühungen bereitstellen, erklärte ein hochrangiger US-Beamter. Diese seien zusätzlich zu den 400 Millionen Dollar eingeplant, die jährlich für Meeresinitiativen im Atlantik ausgegeben würden.