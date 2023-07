Die G7-Staaten wollen eine gemeinsame Erklärung zu „Sicherheitszusagen“ für die Ukraine abgeben. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius am Dienstag. Diese werde dann konkret von den einzelnen Ländern ausgefüllt, sagte Scholz am Dienstag bei seinem Eintreffen zum Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. „Für uns ist von Anfang an wichtig, dass es Sicherheitszusagen für die Ukraine gibt, die nach einem Frieden wirksam sein können“, betonte Scholz.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg versprach der Ukraine am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius „eine klare und positive Botschaft auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft“. Die von Präsident Wolodymyr Selenskyj geforderte Beitrittseinladung ist jedoch nicht in Sicht, sie stößt in den USA und Deutschland auf Widerstand.

Kein offizielles Nato-Beitrittsverfahren für die Ukraine

Ziel sei stattdessen ein „Reformweg für die Ukraine“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Vilnius. Zwar will die Nato auf das formelle Beitrittsverfahren für Kiew verzichten. Washington, Berlin und andere Hauptstädte dringen aber auf Reformen im Militärbereich und im Kampf gegen die Korruption.

Selenskyj hatte am Vorabend des Gipfels verbindliche Zusagen verlangt. Die Ukraine verdiene die Mitgliedschaft, sagte er in einer Videobotschaft. „Nicht jetzt, denn jetzt herrscht Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal“, betonte er.