Sicherungsverwahrter bei Toilettengang geflohen Bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum in Berlin ist dem seit Tagen gesuchten Straftäter, der in Brandenburg an der Havel in der Sicherungsverwahru... dpa

Potsdam/Berlin -Bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum in Berlin ist dem seit Tagen gesuchten Straftäter, der in Brandenburg an der Havel in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist, die Flucht gelungen. Das teilte das Justizministerium in Potsdam am Freitagnachmittag mit. Zwei Justiz-Bedienstete hätten den Mann bei einem Ausgang in Berlin für kurze Zeit aus den Augen gelassen, sagte eine Sprecherin. Gegen die Mitarbeiter seien dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden, weil sie den Sicherungsverwahrten nicht genügend beaufsichtigt hätten.