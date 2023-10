Der kanadische Ministerpräsident hat am Freitag eine Moschee in Toronto besucht, um seine Unterstützung für die muslimische Gemeinschaft zu bekunden, die ebenfalls von den Ereignissen im Nahen Osten betroffen ist. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschen Justin Trudeau ausbuhen und „Schande“ rufen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Moschee.

PM Justin Trudeau embarrassed and rejected from Canada Mosque pic.twitter.com/8NUhjYrzyr — Mohammed Hijab (@mohammed_hijab) October 20, 2023

Einige der Versammelten werfen ihm Heuchelei in Bezug auf seine Haltung im Konflikt zwischen Israel und der Hamas vor. Von anderen hört man Rufe: „Sie sollten sich schämen!“, „Nehmen Sie Ihre Männer und verschwinden Sie!“ oder „Wie viele Palästinenser müssen noch abgeschlachtet werden, bevor Sie zu einem Waffenstillstand aufrufen?“.

Kanadische Medien berichten, der Besuch sei nicht im Voraus angekündigt worden, vermutlich aus Sicherheitsgründen und um größere Proteste zu vermeiden. Quellen des Senders Global News zufolge haben mehrere Moscheen und muslimische Organisationen den Besuch des Premierministers während der Freitagsgebete abgelehnt.

Trudeau: Kanada hält an seiner Unterstützung für Zwei-Staaten-Lösung fest

Am selben Tag erklärte Trudeau, sein Land bleibe „fest und unerschütterlich in seinem Engagement für eine Zwei-Staaten-Lösung“, auch nach dem Großangriff der Hamas auf Israel. „Die Welt und die Region brauchen einen friedlichen, sicheren, wohlhabenden, lebensfähigen palästinensischen Staat neben einem friedlichen, wohlhabenden, demokratischen, sicheren ... Israel.“

Trudeau ist in den letzten Tagen auch von der jüdischen Gemeinde seines Landes unter Beschuss geraten, nachdem er sich geweigert hatte, die Frage eines Journalisten zu beantworten, wer für die tödliche Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen in der vergangenen Woche verantwortlich sei. Seine Antwort lautete schlicht, dass der Vorfall „nicht legal“ sei. B'nai Brith Canada warf Trudeau vor, er verleihe mit dieser Antwort „dem falschen Narrativ der Hamas-Terrorgruppe Glaubwürdigkeit“.