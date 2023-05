Sie warf Joe Biden sexuelle Übergriffe vor: Tara Reade in Moskau aufgetaucht

Tara Reade, die 2020 dem US-Präsidenten Joe Biden sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatte, ist in Russland aufgetaucht. In einer Pressekonferenz teilte sie mit, sie plane die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Sie sagte, dass ihr „Traum zwar darin bestehe, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Russland zu leben“, sie aber möglicherweise nur in Russland wohne, weil sie sich dort „von Schutz und Sicherheit umgeben“ fühle.

In der von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Sputnik organisierten Veranstaltung, wo sie zusammen mit der beschuldigten Kreml-Spionin Maria Butina trat, sagte Reade, sie fühle sich in Moskau „zu Hause“. „Es gibt US-amerikanische und europäische Bürger, die hier einen sicheren Hafen suchen. Und zum Glück ist der Kreml entgegenkommend. Wir haben also Glück“, wurde sie von Sputnik zitiert.

Im Jahr 2019 warf Frau Reade, die 1993 kurzzeitig als Personalassistentin im Senatsbüro von Joe Biden arbeitete, ihm vor, sie unangemessen berührt zu haben. Dann, im Jahr 2020, etwa zu der Zeit, als er wahrscheinlich die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewinnen würde, beschuldigte sie ihn des sexuellen Übergriffs. Biden wies ihre Vorwürfe zurück.

„In Interviews mit der New York Times im April 2020 konnten keine ehemaligen Biden-Mitarbeiter Einzelheiten der Behauptung von Frau Reade bestätigen oder sich an ein ähnliches Verhalten von Herrn Biden ihr oder anderen Frauen gegenüber erinnern“, schreibt die amerikanische Tageszeitung. „Eine Freundin von Frau Reade sagte, sie habe ihr damals die Einzelheiten des Vorwurfs mitgeteilt.“