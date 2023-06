Sieben Brände entlang A115: Polizei vermutet Brandstiftung

Im Potsdamer Stadtteil Am Stern hat es an sieben Stellen entlang der A115 gebrannt. Dabei brannte je Brandstelle eine Fläche zwischen 100 und 8000 Quadratmetern.

Potsdam -Im Potsdamer Stadtteil Am Stern hat es an sieben Stellen entlang der A115 gebrannt. Dabei habe je Brandstelle am Donnerstag eine Fläche zwischen 100 und 8000 Quadratmetern gebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Die Feuer seien inzwischen gelöscht. Die Beamten ermitteln aufgrund der Vielzahl der Brandstellen wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Im munitionsbelasteten Gebiet Jüterborg in Brandenburg breitet sich ein Brand derweil weiter aus. Feuerwehr-Einsatzleiter Rico Walentin sagte am späten Donnerstagabend, bei der Messung um 22 Uhr habe es bereits auf rund 27 Hektar gebrannt. „Die Ausbreitung nimmt mäßig und noch langsam zu.“ Am Freitag soll der Löscheinsatz aus der Luft weitergehen. Das Feuer brach am Mittwoch auf einem Truppenübungsplatz aus.