Sieben Fahrzeuge brennen: Brandstiftung vermutet

PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Woltersdorf -In Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) haben in der Nacht zum Donnerstag sieben Autos auf einem Werkstattgelände gebrannt. Das Feuer ging von einem Wohnmobil in der Moskauer Straße aus und griff auf sechs weitere Fahrzeuge über, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.