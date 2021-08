Berlin - Erstmals seit Mai ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen wieder auf einen Wert über 50 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen eine Inzidenz von 51,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Am Vortag war die Inzidenz noch mit 48,8 angegeben worden. Bundesweit wurden 8092 Neuinfektionen binnen eines Tages mit dem Coronavirus nach 9280 am Vortag gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war Ende Mai erstmals seit Oktober wieder unter den Wert von 50 gefallen. Während das RKI nun 17 neue Todesfälle meldete, waren es am 26. Mai an einem Tag aber noch 270 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gewesen.

Laut MDR hat es am Freitag bundesweit 651 Covid-19-Intensivpatienten gegeben, im Vergleich zum Vortrag ist die Zahl um 30 angestiegen. Die Kapazität an Intensivbetten ist noch nicht strapaziert: 4365 Betten sind derzeit frei. Dennoch gibt es in 26 Kreisen der Republik keine freien Betten mehr.

In Berlin fiel die Inzidenz auf 67,0, – am Vortrag hatte sie noch bei 69,7 gelegen. 337 neue Fälle sind von den Gesundheitsämtern registriert worden, am Freitag waren es dagegen 473 Neuinfektionen gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt seit Wochen in Deutschland wieder stetig an. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.861.147. Die Zahl der Todesfälle stieg auf insgesamt 91.973.