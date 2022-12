Siebte Tote nach Busunfall an Heiligabend gefunden Ein Bus stürzt von einer Brücke 40 Meter in die Tiefe. Das überleben nur die wenigsten der Passagiere. Am Montagmorgen wurde eine weitere Tote gefunden. dpa

Ein Zivilgardist zeigt auf den Bus, der in der Nähe von Pontevedra im Nordwesten Spaniens in die Tiefe gestürzt ist. Cesar Arxina/Europa Press/AP/dpa

Madrid -Nach einem Busunfall an Heiligabend in Galicien im Nordwesten des Landes ist am Montag ein siebtes Todesopfer gefunden worden. Das berichtete der galicische Notdienst. Es handele sich um eine 52-Jährige, deren Leiche von einem Hubschrauber aus gesichtet worden sei, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ unter Berufung auf die lokalen Behörden.