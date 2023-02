Signalstörung: Diese S-Bahnlinien sind betroffen

Am Ostbahnhof gibt es derzeit eine Signalstörung. Mehrere Linien der Berliner S-Bahn fallen aus oder sind verspätet.

Wegen einer Signalstörung am Ostbahnhof kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen im S-Bahnverkehr. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin am Dienstagmittag auf Twitter mitteilte, sind die S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9 betroffen.

Die Linie S3 verkehrt in der Hauptverkehrszeit von 15 bis 18 Uhr ohne zusätzliche Züge zwischen den Stationen Ostbahnhof und Friedrichshagen. Die Linie S75 fährt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg, die S5 verkehrt nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten und Warschauer Straße. Auch hier entfallen die zusätzlichen Züge zur Hauptverkehrszeit zwischen den Stationen Ostbahnhof und Mahlsdorf.