In Prenzlauer Berg ist es zu einer Signalstörung bei der S-Bahn gekommen. Mehrere S-Bahn-Linien sind betroffen.

Signalstörung am S-Bahnhof Schönhauser Allee: Zugausfälle und Verspätungen

Im Bereich der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg kommt es am Dienstag zu Zugausfällen und Verspätungen. Der Grund ist eine Signalstörung in dem Bereich. Die S-Bahn-Linien S41, S42, S25, S26, S2, S8 und S85 sind von den Verzögerungen im Betriebsablauf betroffen, meldet die S-Bahn Berlin.

Noch ist unklar, wie lange die Verzögerungen dauern werden und wann die Signalstörung behoben sein wird.