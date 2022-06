In Berlin kommt es am Mittwochmorgen aufgrund einer Signalstörung zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Wie das Verkehrsinformationszentrum (VIZ) auf Twitter mitteilte, sind die Linien S46, S47 und S9 von den Verspätungen betroffen. Die Störung in Adlershof sei mittlerweile behoben, wie das VIZ mitteilte, trotzdem kann es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Die Linien S85 und S45, die zwischenzeitlich nicht verkehrten, werden schrittweise wieder eingesetzt. Die S8 verkehrt mittlerweile wieder auf der ganzen Strecke – sie fuhr zeitweise nur zwischen Birkenwerder und Ostkreuz.