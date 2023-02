In Westend gibt es eine Signalstörung. Mehrere S-Bahnlinien sind unterbrochen, darunter auch die Ringbahn.

Signalstörung: Diese S-Bahnen in Berlin fahren am Samstagmorgen nicht

Eine S-Bahn in Berlin. Am Samstag kommt es wegen einer Signalstörung zu Verspätungen und Ausfällen. imago/Florian Gaertner

Wegen einer Signalstörung in Westend sind am Samstagmorgen mehrere S-Bahnlinien in Berlin unterbrochen. Wie die S-Bahn mitteilt, kommt es auf den Linien S25, S26, der Ringbahn (S41, S42), der S45 und S46 zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linie S26 verkehrt nicht. Die Linie S46 fährt nur zwischen Südkreuz und Königs Wusterhausen, Fahrgäste zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz sollten die Linien S41, S42 und S4 5nutzen, hieß es.

Daneben sorgen Bauarbeiten für Probleme im S-Bahnverkehr. Auf den Linien S1, S2, S25 und S26 besteht noch bis zum 17. Februar Ersatzverkehr zwischen Südkreuz/Yorkstraße (Großgörschenstraße) und Gesundbrunnen. Bis 17. April müssen Fahrgäste der S2 zwischen Blankenfelde und Mahlow auf Ersatzbusse ausweichen. Bis Montag (6. Februar) gibt es auf den Linien S3, S5 und S9 zwischen Friedrichshagen/Lichtenberg und Ostbahnhof Fahrpanänderungen.