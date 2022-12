„Silbernetz“ über Weihnachten rund um die Uhr erreichbar Berlins „Silbernetz“-Hotline will in diesem Jahr wieder ein Feiertagstelefon für einsame Senioren schalten. Ab dem 24. Dezember bis Neujahr sei das Silbernet... dpa

Berlin -Berlins „Silbernetz“-Hotline will in diesem Jahr wieder ein Feiertagstelefon für einsame Senioren schalten. Ab dem 24. Dezember bis Neujahr sei das Silbernetz rund um die Uhr bundesweit erreichbar, sagte eine Sprecherin des Vereins. Die Vorsitzende Elke Schilling rechnete mit 5500 bis 6000 Anrufen in dieser Zeit aus ganz Deutschland. Im Vorjahreszeitraum hatte das Telefon 4250 Mal geklingelt, davon kamen laut dem Verein schätzungsweise rund 1000 aus Berlin.