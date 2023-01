Ein als Gefährder eingestufter Islamist hatte vor, sich bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor als Security-Mann einzuschleusen. Die Polizei Berlin verhinderte Schlimmeres.

Silvester am Brandenburger Tor: Salafist wollte als Security-Mann arbeiten

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor vor wenigen Tagen. Imago/Photopress Müller

Ein als Gefährder eingestufter Salafist wollte sich Medienberichten zufolge als Mitarbeiter einer Security-Firma bei der Silvester-Party am Brandenburger Tor einschleusen.

Laut einem internen Bericht der Berliner Polizei gehörte der Mann der salafistischen Szene an. Die Polizei erfuhr rechtzeitig von ihm, als sie die Zuverlässigkeit der Security-Mitarbeiter überprüfte. Die Polizeiführerin schloss den Salafisten daraufhin von der Veranstaltung aus. Seinen Dienst wollte der Salafist am Brandenburger Tor trotzdem antreten. Polizeibeamte konnten ihn am Betreten des abgetrennten Party-Bereichs rund um das Brandenburger Tor hindern.

Plante ein Salafist einen Anschlag am Brandenburger Tor

Als „Gefährder“ werden Extremisten eingestuft, denen die zuständigen Experten der Polizei die Begehung einer schweren Gewalttat oder sogar eines Anschlags zutrauen.

Hinweise, dass der Mann die Silvesternacht für eine Gewalttat nutzen wollte, lagen der Polizei aber offenbar nicht vor. Warum der Mann am Brandenburger Tor als Security-Mitarbeiter arbeiten wollte, ist unklar.

Die Polizei untersagte laut einem Bericht der Welt nicht nur dem Salafisten, sondern auch drei weiteren Personen, in der Silvesternacht am Brandenburger Tor als Security-Leute zu arbeiten. Sie waren durch Delikte wie Brandstiftungen, Vergewaltigung, Raub, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgefallen.