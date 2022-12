Silvester am Brandenburger Tor: Kostenlose Tickets im Netz Die Vergabe der kostenlosen Eintrittskarten für die große Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin ist am Donnerstag gestartet. Seit 10.00 Uhr wurden übe... dpa

Berlin -Die Vergabe der kostenlosen Eintrittskarten für die große Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin ist am Donnerstag gestartet. Seit 10.00 Uhr wurden über die Internetseite der Veranstalter (www.celebrate.berlin) die Tickets vergeben. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur wenige Tausend Menschen vor der Bühne auf dem abgesperrten Pariser Platz auf der Westseite des Tores dabei sein.