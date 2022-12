Silvester am Brandenburger Tor mit begrenzter Besucherzahl Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie findet am Samstagabend wieder eine Silvesterfeier mit Publikum am Brandenburger Tor statt. Die Gäste mussten bereits ... dpa

Die Dekoration am Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor wird entfernt, während Aufbauarbeiten für die ZDF-Silvesterparty stattfinden. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie findet am Samstagabend wieder eine Silvesterfeier mit Publikum am Brandenburger Tor statt. Die Gäste mussten bereits im Voraus Tickets für die Show unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ kaufen. 2500 Menschen werden nach Angaben des Veranstalters erwartet, die Feier ist bereits ausverkauft.