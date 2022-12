Silvester am Brandenburger Tor: Tickets in Übersee gebucht Große Partys und Feuerwerke zu Silvester sind nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder möglich. Auch am Brandenburger Tor ist ein Konzert geplant. Die... dpa

ARCHIV - Ein Feuerwerk ist während Deutschlands größter Silvesterparty hinter dem Brandenburger Tor zu sehen. Ralf Hirschberger/dpa/Archivbild

Berlin -Das große Silvesterkonzert am Brandenburger Tor in Berlin hat nach Angaben der Veranstalter einen heftigen Ansturm auf die kostenlosen Eintrittskarten ausgelöst - und das nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Übersee. 1500 im Internet freigeschaltete Tickets seien am Donnerstagmorgen nach sechs Minuten weg gewesen, teilte ein Sprecher der Veranstalter mit.