Silvester am Brandenburger Tor: Tickets schnell vergriffen Große Partys und Feuerwerke zu Silvester sind nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder möglich. Auch am Brandenburger Tor ist ein Konzert geplant. Die... dpa

ARCHIV - Ein Feuerwerk ist während Deutschlands größter Silvesterparty hinter dem Brandenburger Tor zu sehen. Ralf Hirschberger/dpa/Archivbild

Berlin -Für die große Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin sind am Donnerstag erste kostenlose Eintrittskarten über das Internet vergeben worden. Schon kurz nach der Freischaltung um 10.00 Uhr ließen sich keine Karten mehr reservieren. Die Nachfrage sei groß gewesen, teilten die Veranstalter mit. Am 29. Dezember sollen noch einmal Eintrittskarten freigeschaltet werden. Wie viele Tickets es insgesamt gibt und wie viele bereits vergeben sind, wollten die Veranstalter nicht verraten.