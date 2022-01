Berlin - Trotz des Verkaufsverbots von Feuerwerk und 53 Böllerverbotszonen sind in Berlin zahlreiche Menschen durch Pyrotechnik verletzt worden. Feuerwehr und Polizei haben am Neujahrsmorgen eine erste Bilanz gezogen. Dabei wird deutlich, dass es zwar insgesamt weniger Böllerschlachten und größere Menschenansammlungen gab. Dafür wurden aber stadtweit Einsatzkräfte gezielt mit Pyrotechnik angegriffen. Bis 3.30 Uhr hatte die Polizei bereits knapp 300 Festnahmen registriert und 90 Schreckschusswaffen sichergestellt, erklärte Polizeisprecher Thilo Cablitz der Berliner Zeitung. Cablitz: „Das sind die ersten Zahlen, da kommen sicherlich noch einige dazu in der Gesamtauswertung.“

Wie jedes Jahr mussten auch in dieser Silvesternacht Dutzende Verletzte behandelt werden. „Bis Mitternacht war gar nichts los. Aber dann ging es los“, sagte Angela Kijewski, Pressesprecherin des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB). Patienten mit tiefen Explosionswunden, Einsprengungen, Gesichtsverbrennungen und Hörschäden kamen in das Klinikum, das aufgrund seiner Chirurgen für die Rettungskräfte die Anlaufstelle Nummer eins für Brand- und Detonationsverletzungen ist. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bis morgens 19 Schwerverletzte in Berliner Krankenhäuser gebracht, 15 davon kamen ins UKB. Fünf von ihnen mussten sofort operiert werden. Beim Jahreswechsel 2020/21 wurden zehn Menschen mit Böllerverletzungen versorgt.

Die Bilanz der Silvesternacht um 7:00 Uhr im @ukbberlin ergibt insgesamt 15 sprengkörperassoziierte Verletzte. Davon wurden 5 sofort operativ versorgt. Von Verbrennungen über Weichteilverletzungen bis zu Amputationen war wieder alles dabei… #Böllerschmerz — ukb (@ukbberlin) January 1, 2022

Böller sprengt Hand kaputt – Amputation im Krankenhaus

Einem Patienten musste die Mittelhand amputiert werden, ein anderer verlor aufgrund einer Explosion zwei Zehen, so Kijewski. Die verheerendsten Fälle gehen auf die Explosion einer selbst gebastelten Kugelbombe in Berlin-Friedrichshagen zurück. Laut ersten Erkenntnissen hatte der Sprengsatz erst nicht gezündet. Als sich dann einige Menschen um das unberechenbare Teil versammelten, explodierte die Bombe doch. Unter den zwölf Verletzten waren auch mehrere Kinder, so die Polizei. Es gab auch Fälle mit harmloseren Verletzungen. Ein Patient hatte es geschafft, sich mit einer Wunderkerze Verbrennungen zuzufügen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auch in diesem Jahr wurden Einsatzkräfte wieder gezielt angegriffen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei sind mindestens 15 Beamte verletzt worden. Sogar Sanitäter und Notärzte der Feuerwehr sahen sich teilweise massivem Beschuss von Raketen und Schreckschusswaffen ausgesetzt, sagte ein Sprecher. Demnach habe es stadtweit zehn Angriffe auf Rettungskräfte gegeben, bei denen zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. In der Huttenstraße in Moabit hatten Unbekannte einen Container angezündet, um die Brandbekämpfer in eine Falle zu locken. Als die Einsatzkräfte die Flammen löschen wollten, wurden sie hinterrücks mit Feuerwerk beschossen.

„Leider wurden auch in diesem Jahr unsere Helferinnen und Helfer angegriffen. Ich verurteile diese Taten auf das Schärfste. Wir eilen Menschen in Not zu Hilfe und werden selbst mit Böllern beschossen und beworfen. Dieses Verhalten ist nicht zu rechtfertigen“, erklärte Landesbranddirektor Dr. Homrighausen.

Polizei löst Menschenansammlung Unter den Linden auf

Die größte Menschenansammlung, die von der Polizei aufgelöst werden musste, gab es laut Polizeisprecher Tilo Cablitz Unter den Linden. Von 23 Uhr bis 0.30 Uhr hatten sich dort mehr als 1000 Feierende versammelt. Viele hofften auf ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor. Da die Menschen dicht gedrängt zusammenstanden, versuchte die Polizei sie durch Lautsprecherdurchsagen dazu zubringen, auseinanderzuströmen. „Das klappte nicht so gut. Letztendlich mussten wir rein ins Getümmel, woraufhin sich die Menschen dann auch nach und nach verteilten“, erklärte Polizeisprecher Cablitz. Sein Fazit: „Es war etwas weniger los als die Jahre zuvor. Das heißt: Eigentlich war es eine vergleichsweise ruhige Nacht.“