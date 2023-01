Silvester in Berlin: 22 Verletzte durch Böller und Raketen, 15 verletzte Feuerwehrleute

Die Berliner Feuerwehr zieht am Neujahrsmorgen eine erste Bilanz: Es war deutlich mehr los als in früheren Silvesternächten. Attacken auf Einsatzkräfte schockieren.

Brände, Böller, Bambule: Die Berliner Feuerwehr hat zum Jahreswechsel mehr als 1700 Einsätze gefahren, fast 700 mehr als vor einem Jahr während der Corona-Beschränkungen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz vom Neujahrsmorgen hervor. Von Knallern und Raketen wurden demnach 22 Menschen verletzt. In 38 Fällen seien Einsatzkräfte angegriffen und 15 von ihnen verletzt worden. Einer der verletzten Retter musste sogar ins Krankenhaus. „Dieses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen und ich kann es nur auf das Schärfste verurteilen“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.

Die Feuerwehr hatte wie üblich den „Ausnahmezustand Silvester“ ausgerufen, um Führungsdienste und Personal für die „arbeitsreichste Nacht des Jahres“ aufzustocken. Insgesamt waren 1471 Kräfte mit 395 Fahrzeugen im Dienst, wie es hieß. Sie wurden den Angaben zufolge zwischen 19 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen 1717 Mal gerufen – unter anderem zu 749 Bränden und zu 825 anderen Rettungsdiensteinsätzen.

Feuerwehr: Erschrocken über „Masse und der Intensität“ der Angriffe

Zum Vergleich: In der Silvesternacht vor einem Jahr, für die offiziell kein Feuerwerk verkauft werden durfte, waren es in der gleichen Zeit insgesamt 1026 Einsätze. Üblich sind 1400 Einsätze binnen 24 Stunden. Zu den größten Lagen dieses Jahr zählten drei größere Brände in Wittenau, Alt-Hohenschönhausen und Britz. In Britz etwa stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf 200 Quadratmetern in Vollbrand. Mehr als 80 Kräfte waren im Einsatz.

Die Feuerwehr selbst zog als Fazit, man sei auf die Neujahrsnacht gut vorbereitet gewesen, aber überrascht „von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte“. So seien unter anderem Bierkisten und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen worden, Retter seien beim Löschen mit Pyrotechnik beschossen oder Einsatzfahrzeuge geplündert worden. Branddirektor Homrighausen kündigte an, alle Fälle anzuzeigen