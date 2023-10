Silvester-Krawalle in Berlin: Diesmal Polizeischutz für Feuerwehr und Notärzte

Mit einer Eskorte aus Transportern will die Berliner Polizei in der kommenden Silvesternacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor möglichen Angriffen schützen. Die Einsatzorte der Rettungswagen und Feuerwehrautos sollen in diesem Jahr gezielt von Polizisten abgesichert werden. Einen Medienbericht der B.Z. über die interne Einsatzplanung bestätigte die Feuerwehr am Donnerstagabend der Berliner Zeitung.



Zudem will die Polizei zu Silvester noch mehr Präsenz auf den Straßen zeigen als im vergangenen Jahr, um möglichen Ausschreitungen schnell entgegenwirken zu können.

Das sind die Pläne der Polizei für die Silvesternacht im Detail: In den Bezirken Neukölln, Wedding und Kreuzberg sollen Rettungswagen und Löschfahrzeuge von einer Polizei-Eskorte begleitet werden.

Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr sollen auf Diensttablets und Handys ein aktuelles Lagebild von Berlin einsehen können. Das Programm soll in Echtzeit anzeigen, wo die Lage in Berlin gerade am gefährlichsten ist. Polizei und Feuerwehr sollen durch einen Verbindungsbeamten immer gegenseitig über die aktuellen Lagen informiert werden und untereinander in Kontakt stehen.

Sechs psychologisch geschulte Mitarbeiter sollen in der Silvesternacht bereitstehen, um sogenannte „Entlastungsgespräche“ mit den Einsatzkräften führen zu können.

Feuerwehrleute sollen in den kommenden Wochen an Weiterbildungen teilnehmen. Die Polizei wird Rettungskräfte über das richtige Verhalten in Gefahrensituationen informieren.

Bereits am Dienstag hatten der Berliner Senat und die Polizei Präventionsmaßnahmen angekündigt, die verhindern sollen, dass es an Silvester zu ähnlich heftigen Ausschreitungen kommt wie im vergangenen Jahr. Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hoffe zudem auf eine enge Zusammenhalt zwischen Polizei und Justiz, um mögliche Straftäter schnell ermitteln und entsprechend bestrafen zu können. Ob die geplanten Maßnahmen Berlin ein gewaltfreies Silvester bescheren können, bleibt bis auf weiteres unklar.

Im vergangenen Jahr war es am Silvesterabend zu schweren Ausschreitungen in einigen Berliner Bezirken gekommen. Dabei gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie auf Mitarbeiter von Rettungsdiensten. In einem Fall wurden Feuerwehrleute in einen Hinterhalt gelockt und mit Eisenstangen attackiert. Am Ende gab es etliche verletzte Rettungskräfte und Polizisten.