Silvester in Berlin: Über 100 Randalierer wieder auf freiem Fuß

In Berlin wurden in der Silvesternacht 103 Personen festgenommen – Chaoten schossen mit Böllern und Schreckschusspistolen umher. Nun sind sie wieder frei.

Der Jahresausklang war in der Hauptstadt alles andere als ruhig und gesittet. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden mit Feuerwerk beschossen – es gab Verletzte und Randale. Stadtweit wurden 103 Personen festgenommen. Wie die Feuerwehr am Neujahrstag in einer ersten Bilanz mitteilte, waren selbst erfahrene Feuerwehrleute über die Gewaltbereitschaft erschrocken. Doch was wurde aus den Chaoten?

Wie die Berliner Polizei auf Anfrage berichtete, befindet sich keiner der Randalierer mehr in Gewahrsam. „Alle 103 Personen sind wieder frei.“, sagte ein Sprecher am Dienstagmittag.