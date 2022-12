Unfallkrankenhaus Berlin rechnet mit mehr Verletzten in Silvesternacht Ab etwa 3 Uhr bis in den späten Neujahrsabend werde wohl wieder durchgehend operiert, schätzt das Krankenhaus. Zwei Gruppen seien besonders gefährdet, sich zu verletzen. dpa

Ein Böller explodiert: Dieses Silvester ist Feuerwerk in Berlin wieder erlaubt. Frank Hammerschmidt/dpa/Symbolbi

Berlin -Das Unfallkrankenhaus Berlin rechnet in der diesjährigen Silvesternacht wieder mit mehr Verletzten und hat nach eigenen Angaben die Operationskapazitäten deutlich verstärkt. „Wir gehen davon aus, dass in der Zeit ab etwa 3 Uhr bis in den späten Neujahrsabend durchgehend operiert wird“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Vor der Corona-Pandemie habe das Klinikum rund um den Jahreswechsel jeweils etwa 50 Menschen behandelt. In den vergangenen beiden Jahren seien es mit 8 (2020/2021) beziehungsweise 15 (2021/2022) deutlich gewesen.