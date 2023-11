Die Deutsche Entertainment-AG (DEAG), die in diesem Jahr die Silvester-Party am Brandenburger Tor veranstaltet, hat das Programm für die Feier veröffentlicht. Unter dem Motto „Celebrate at the Gate – Silvester am Brandenburger Tor“ finden rund zwanzig Live-Musik-Acts statt.

Für das musikalische Programm sorgen dieses Jahr der Schlagerrapper Tream, das irische Stepptanz-Original Riverdance, Schlagersängerin Ella Endlich, der Schweizer Sänger & Songwriter Luca Hänni, die Italo-Schlagerstars Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, das Beatles Projekt The Analogues, Pianist Joja Wendt, der DJ Topic unter anderem zusammen mit dem Produzenten-Duo Fast Boy, Singer- und Songwriter Moss Kena sowie das DJ-Duo und Slap House Gründer Vize. Weitere Namen sollen bald bekannt gegeben werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage könnten maximal sechs Karten pro Person erworben werden, so die DEAG. Der Vorverkauf für die Party, die erstmals Eintritt kostet, startet am Donnerstag um 10 Uhr exklusiv auf der Plattform myticket.de. Die DEAG veranstaltet erstmals die Silvester-Party, nachdem der vorherige Veranstalter pleite gegangen war.