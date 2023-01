Silvester-Party vor dem Brandenburger Tor gestartet Mit Hunderten Besucherinnen und Besuchern hat am Samstagabend die ZDF-Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor begonnen. Sänger Sasha eröffnete die Bühnensho... dpa

Berlin -Mit Hunderten Besucherinnen und Besuchern hat am Samstagabend die ZDF-Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor begonnen. Sänger Sasha eröffnete die Bühnenshow gegen 20.15 Uhr. Für die Feier unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ auf dem Pariser Platz musste man vorab ein Ticket buchen.