Die Polizei hat bereits Bilder und Videos von Straftaten in der Silvesternacht bekommen. Nun werden Zeugen für bestimmte Vorfälle gesucht – das ist die Liste.

Silvester-Randale in Berlin: Wer hat diese Straftaten beobachtet?

Feuerwehrmänner löschen an der Berliner Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet worden war.

In der Silvesternacht ist es in Berlin an mehreren Orten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Böller-Schlachten gekommen. Zahlreiche Straftaten wurden begangen, darunter waren auch massive Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte sowie auf öffentliche Verkehrsmittel. Es gab Verletzte.

Die Berliner Polizei hatte bereits am Mittwoch ein Hinweisportal eingerichtet und um Bilder und Videos zu den Randalen gebeten. Dies sei bereits 140 Mal genutzt worden, hieß es. Die Polizei sucht vor allem Hinweise zu bestimmten Straftaten.

Silvester: Wer kann Hinweise zu folgenden Sachverhalten geben? Reisebus brennt komplett aus : Gegen 0.15 Uhr brannte in der Sonnenallee Ecke Michael-Bohnen-Ring in Berlin-Neukölln ein Bus aus:

Hinweise nimmt das 1. Brandkommissariat des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912115 entgegen.

Gegen 0.20 Uhr wurden in der Wutzkyallee in Berlin-Gropiusstadt mehrere Beamte mit Feuerwerk beschossen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473347 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473347 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Streifenwagen unter Beschuss: Gegen 0.30 Uhr wurden Schüsse auf einen unbesetzten Streifenwagen der Polizei in der Soldiner Straße in Berlin-Gesundbrunnen abgegeben.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 – 952213 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 – 952213 zu den üblichen Bürodienstzeiten zwischen 9 und 15 Uhr entgegen.

Zeugenaussage: So kann die Polizei kontaktiert werden

Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise dem Bürgertelefon der Polizei Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 – 4664 oder der Internetwache sowie in jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Diese Kontaktstellen gelten auch für Hinweise zu sonstigen Sachverhalten, die im Zusammenhang mit Brandstiftungen, Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte oder anderen gewalttätigen Ereignissen in der Silvesternacht stehen. Zur Übersendung von Bild- und Videodateien sollen Zeugen weiterhin das Hinweisportal der Polizei Berlin nutzen.