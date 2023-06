Silvesterkrawalle in Kreuzberg: Polizei Berlin fahndet nach diesen Männern

Mit Feuerwerkskörpern sollen zwei Männer in der Silvesternacht im Kreuzungsbereich Kottbusser Damm/Sanderstraße in Berlin-Kreuzberg Einsatzkräfte der Polizei beschossen haben. Mit Bildern sucht die Polizei jetzt nach den zwei Tatverdächtigen.

Wer kennt diesen Mann? Polizei Berlin

Nach Silvester-Randale gesucht: Die Polizei fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Abgebildeten vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664 – 573310 sowie (030) 4664-573311 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir5k33@polizei.berlin.de entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.