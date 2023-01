Silvesterrakete in haltendes Auto geschossen Unbekannte haben nach ersten Ermittlungen der Polizei in Berlin-Schöneberg eine Silvesterrakete in das offene Beifahrerfenster eines haltenden Autos geschoss... dpa

Berlin -Unbekannte haben nach ersten Ermittlungen der Polizei in Berlin-Schöneberg eine Silvesterrakete in das offene Beifahrerfenster eines haltenden Autos geschossen. Der 32 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Teile des Innenraums des Autos und die Kleidung des 32-Jährigen wurden beschädigt.