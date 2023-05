Aktivisten singen: Klimachor stört Banker-Versammlung mit Spice-Girls-Cover

Während in Deutschland hitzig über die teils radikalen Protestformen der Klimabewegung Letzte Generation diskutiert wird, haben Aktivisten in Großbritannien mit einer spontanen Gesangseinlage für Aufruhr gesorgt. Die jährliche Generalversammlung der britischen Barclays Bank am Mittwoch war gegen 11 Uhr gerade erst eröffnet worden, als ein „Klimachor“ der Gruppe Money Rebellion sich im Publikum zu erkennen gab und lautstark zu singen begann. Bei Twitter kursieren zahlreiche Videos der Protestaktion.

Vor dem sichtlich irritierten Unternehmensvorstand trugen die Aktivisten eine umgeschriebene Version des Spice-Girls-Hits „Stop“ von 1997 vor. „Hört sofort auf, kein Öl und Gas mehr“, sangen die Klimaschützer. „Hört auf, fossile Brennstoffe zu verbrennen und beendet diesen Wahnsinn.“ Auf einigen Transparenten waren Slogans wie „Boykottiert Barclays“ oder „Boykottiert fossile Banken“ zu lesen.

BREAKING: activists disrupt @Barclays AGM with a rendition of ‘Stop Right Now’ 🎶



‘Stop right now, no more oil and gas. Stop burning fossil fuels and end this madness’ #BarclaysAGMchaos pic.twitter.com/kLoEGuQgbB — Bank On Our Future (@bankonourfuture) May 3, 2023

„Verderben wir ihnen mal den Tag!“

Mit der überraschenden Gesangseinlage wollten die Aktivisten nach eigenen Angaben Kritik an den massiven Investitionen des Konzerns in fossile Energien üben. In einem bei Twitter veröffentlichten Statement erklärte die Gruppe Money Rebellion am Mittwoch: „Barclays ist Europas größter Geldgeber für fossile Brennstoffe. Also dachten wir, verderben wir ihnen mal den Tag!“

Nigel Higgins, Vorstandsvorsitzender der Bank, suchte laut einem Bericht des Guardian das Gespräch mit den Aktivisten. Man habe sich in Puncto Klimaschutz zuletzt „deutlich verbessert“, so Higgins. Einzelne Aktivisten unterbrachen die Ausführungen des Bankchefs mit Buhrufen und Parolen. Nach der Aktion versammelten sich mehrere Dutzend Aktivisten vor dem Konferenzzentrum in London, darunter auch viele ältere.

The Climate Choir of @money_rebellion continues its singing outside of the #BarclaysAGM 🎶🎷 pic.twitter.com/SU5f3Giei2 — Jeanne Martin (@JeanneMartin25) May 3, 2023

Tatsächlich hat Barclays in den vergangenen Jahren mehrere Milliarden Pfund in neue Öl- und Gasprojekte gesteckt, und so etwa den Bau umstrittener Pipelines in Canada finanziert. Dies war auch von Anteilseignern des Unternehmens selbst kritisiert worden.