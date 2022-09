Sind moderne Technologien diskriminierend? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein neues Angebot des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Die These der beiden Kursleiterinnen: Geschlechtsspezifische Prägung von Technologie hat Auswirkungen, die nicht nur diskriminierend, sondern mitunter auch lebensgefährlich sein können. Als Beispiel nennen die beiden Studentinnen Lisa und Margarete Airbag-Systeme: So wurden viele Menschen durch diese Sicherheitssysteme zunächst nicht genügend geschützt, weil Airbags auf der Basis eines männlichen Normkörpers entwickelt worden waren. Mittlerweile kommen auch verstärkt Dummys zum Einsatz, die der weiblichen Anatomie nachempfunden sind.

Ein weiterer Beleg für Diskriminierung im Technologie-Bereich sind den Kursleiterinnen zufolge Online-Formulare, in denen es bei der Geschlechtsangabe häufig nur die Optionen männlich oder weiblich gebe. Ein anderes Beispiel: Bei Apples digitalem Assistenzdienst Siri etwa war zunächst nur eine weibliche Stimme verfügbar. Erst seit 2021 könne frei gewählt werden, wie Siri klingt. Und künstliche Intelligenz in der Geschlechtserkennung könne weiße Männer sehr viel genauer identifiziere als schwarze Frauen.

„Grundsätzlich nicht objektiv oder geschlechtsneutral“

Mit ihrem Kurs wollen die beiden HPI-Studentinnen nach Angaben des Hasso-Plattner-Instituts aufzeigen, dass „Technologie grundsätzlich nicht als objektiv oder geschlechtsneutral angesehen“ werden könne. Und weiter: „Nach Abschluss des Kurses werden die Teilnehmenden nicht nur verstehen, dass Technologie geschlechtsspezifische Stereotypen festigen und Diskriminierung verstärken kann, sondern auch was man dagegen tun sollte.“ Insgesamt wolle man „dazu beitragen, dass mehr Empathie für andere Menschen und andere Sichtweisen auf Technologie empfunden“ werde.