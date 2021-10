Berlin - Der durch den Psychothriller „The Sixth Sense“ vor gut 20 Jahren weltweit bekannt gewordene Drehbuchautor, Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan wird neuer Präsident der Berlinale-Jury. Shyamalan werde der Internationalen Jury der 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin vorstehen, teilte die Berlinale am Dienstag mit. Das bedeutendste Filmfestival in Deutschland soll vom 10. bis zum 20. Februar in Präsenz stattfinden.

Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter der Berlinale, erklärte, er sei glücklich, dass Shyamalan die Einladung als Jurypräsident angenommen habe. „Er hat mit seinen Filmen ein Universum geschaffen, in dem Ängste und Sehnsüchte eng beieinanderstehen und junge Menschen nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch die treibenden Kräfte sind, um Ängste zu überwinden.“ Im US-Filmgeschäft sei Shyamalan eine einzigartige Figur, ein Filmemacher, der seiner Vision treu geblieben sei.

Shyamalan erklärte, die Einladung der Berlinale bedeute ihm sehr viel. „Für einen Filmemacher ist das eine besondere Auszeichnung – die Gelegenheit zu erhalten, die besten Talente der Welt zu unterstützen und zu feiern, ist ein Geschenk, das ich sehr gern annehme.“