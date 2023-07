Waldbrände legen Flughafen in Palermo lahm: Flüge gestrichen – eine Tote

Waldbrände haben den Flughafen von Palermo auf der italienischen Insel Sizilien lahmgelegt. Der Airport wurde am Dienstagmorgen vorübergehend geschlossen.

Das Feuer brach lokalen Medienberichten zufolge in den Bergen rund um den Flughafen ausgebrochen und erreichte am Morgen das Gelände des Airports. Sicherheitsbehörden ließen den Flughafen bis 11 Uhr sperren. Mehrere Flüge wurden gestrichen.

Sizilien: 88-Jährige stirbt, weil Einsatzkräfte nicht durch Flammen kommen

Durch den Wind haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwierigkeiten, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. In einem Dorf nahe Palermo geriet Angaben zufolge ein Tank der städtischen Mülldeponie in Brand. Der Katastrophenschutz warnte vor den giftigen Dämpfen. Auch das Cervello-Krankenhaus liegt in unmittelbarer Nähe der Feuer. Eine 88-jährige Frau starb, weil die Einsatzkräfte ihr Wohnhaus wegen der Flammen nicht rechtzeitig erreichen konnten.

Aggiornamento #emergenza #incendi, #aeroporto di #Palermo chiuso fino alle 11.

Deviati su aeroporto di Trapani i seguenti voli: FR3946 FCO-PMO, FR577 VCE-PMO, FR7868 OTP-PMO — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 25, 2023

Feuerwehrteams waren mit einem Hubschrauber und Löschflugzeugen in den von den Bränden betroffenen Gebieten seit Montagabend im Einsatz. Auch in anderen Provinzen Siziliens wüteten die Feuer.

Karte: Mónica Rodriguez/Berliner Zeitung. Stand: 24. Juli 2023

Quelle: FIRMS (Fire Information for Ressource Management System)

Italien hat mit einer Hitzewelle und anhaltendender Trockenheit zu kämpfen. Insbesondere Mittel- und Süditalien sind betroffen. Bereits am Sonntag hatte der sizilianische Zivilschutz für drei Regionen der Mittelmeerinsel, Palermo, Trapani und Enna, Warnungen herausgegeben.