Die YouTube-Kanäle des „Drachenlords“ Rainer W. sind von der Videoplattform gebannt worden. Am Mittwochabend wurden Screenshots in den sozialen Netzwerken hochgeladen, die statt der Videos des 33-Jährigen lediglich eine Fehlermeldung zeigen. Der Kanal habe gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen, heißt es.

Grund für die Löschung des Accounts könnte ein sogenannter „Strike“ sein, den der YouTuber wegen eines Videos erhielt, wie er selbst bekanntgab. Strikes sind Verwarnungen, die in zwei Arten unterteilt werden können. Nutzer können die Urheberrechts- und Communityrichtlinien verletzen und so für kurze Zeit gesperrt werden. Verstößt ein Videoersteller beispielsweise gegen die Zwangsauszeit, kann der gesamte Account gesperrt werden. In dieser Zeitspanne ist es dem Nutzer untersagt, auch auf etwaigen Zweitaccounts Videos hochzuladen. Dies schien der „Drachenlord“ allerdings ignoriert zu haben, denn er schwang sich auf einem Nebenaccount vor die Kamera.

„Drachenlord“ droht YouTube mit Klage

Rainer W. reagierte indes auf die Vorwürfe und lud ein Tiktok-Video hoch, in dem er drohte „notfalls eine Klage einzureichen“. Allerdings glaube er nicht daran, dass die Löschung des Kanals Bestand habe, wie er in dem Video von Mittwochabend erklärte. Zudem sei es „völliger Schwachsinn, es ist voll aus der Luft gegriffen“.

@drachenlordrw 2von 2 ♬ Originalton - Drachen Lord

Der Hauptaccount hatte zuletzt über 200.000 Abonnenten, die das Leben des „Drachenlords“ verfolgten. In der Vergangenheit sorgte der YouTuber immer wieder für Negativschlagzeilen und erlangte überregionale Bekanntheit, weil er sich Hass im Netz ausgesetzt sah. Videos, die vielfach im Internet kursieren, zeigen gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen dem YouTuber und Besuchern, die in sein Heimatdorf kamen. Rainer W. hatte am Anfang seiner Internetkarriere seine Adresse selbst preisgegeben und wurde seither von sogenannten „Hatern“ an seinem Wohnort aufgesucht. Die Provokationen gipfelten häufig in Geschrei und Gewalt.

Der „Drachenlord“ beschäftigt Justiz und Polizei

Im vergangenen Oktober verurteilte ihn das Amtsgericht Nürnberg wegen gefährlicher Körperverletzung und weiterer Straftaten zu einer zweijährigen Haftstrafe ohne Bewährung. In einem Berufungsverfahren verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth Rainer W. im März 2022 zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Unter anderem hatte der „Drachenlord“ einen Mann mit einer Taschenlampe attackiert und einen weiteren mit einem Stein beworfen. Zuvor hatte er sein Grundstück an die Gemeinde verkauft. Die Polizei musste in der Regel täglich in das 40-Einwohner-Dorf ausrücken, hauptsächlich wegen Ruhestörung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch.

Danach schien es etwas ruhiger um den Skandal-YouTuber zu werden. Jedoch laufen laut Berichten in den sozialen Netzwerken nun wieder Ermittlungen gegen den „Drachenlord“. Demnach wird ihm vorgeworfen, Videos mit gewalt- oder tierpornografischen Inhalten zu verbreitet zu haben.

Laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart werden bereits Ermittlungen wegen des Tatbestands geführt, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.