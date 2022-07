Mit seinem Text über eine Bordellwirtin, die „schöner, jünger, geiler“ sei, hat der Song „Layla“ für viele Schlagzeilen gesorgt und wurde in einigen Städten sogar auf die Schwarze Liste gesetzt. Jetzt aber wollen die Männer hinter dem Lied, Schürze und DJ Robin, die Kritik berücksichtigen – und arbeiten an einer kinderfreundlichen Version des Liedes, berichtet RTL.

Die neue Version solle bereits im Herbst erscheinen, so Ikke Hüftgold, Produzent der Original-„Layla“, zu RTL. „Wir sehen ein, dass es auch noch eine andere Version geben muss, weil kleine Kinder das Lied auch hören und es dazu einer milderen Version bedarf.“ Dabei soll der Refrain des Lieds, der schon für so viel Empörung gesorgt hat, mit einer Alternative ersetzt werden, die sich von der Tierwelt inspirieren lässt: Statt „Ich hab ’nen Puff und meine Puffmama heißt Layla“ soll zukünftig „Ich hab ’nen Wuff und die Hundemama, die heißt Layla“ gesungen werden.

Produzent: Verbote sind „’ne riesige Promo“ gewesen

In einem weiteren Gespräch mit RTL begrüßte Hüftgold die Kritik an dem Song, sogar die Verbote. Die Stadt Würzburg hatte zum Beispiel die Organisatoren des aktuell stattfindenden Kiliani-Volksfestes gebeten, „Layla“ nicht auf dem Fest zu spielen – Videos im Internet zeigen aber, wie die Besucher den Song trotzdem a cappella singen. Das alles sei für die Songmacher „’ne riesige Promo“, so Hüftgold. „Wir sind gerade in allen Schlagzeilen, weil ihr leider nicht zeitgemäß gehandelt habt, aber uns dadurch noch mehr Aufwind gebt.“

Der Song steht seit fast fünf Wochen auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Sollte die Kontroverse noch andauern, könnte er gut „auch die nächsten sechs bis acht Wochen“ da bleiben, so die Schätzung Hüftgolds.

Trotz der schon gut etablierten Präsenz des Songs in den Charts soll er nach Beschluss des organisierenden Schützenvereins St. Sebastianus auch auf der anstehenden Düsseldorfer Kirmes verboten werden. Eine Petition gegen solche Entscheidungen ist aber bisher mehr als 37.000-mal unterschrieben worden – und wird im Internet unter dem Hashtag #freelayla beworben.