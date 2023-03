Ski-Star Shiffrin nach 87. Weltcup-Sieg alleinige Rekordhalterin Mikaela Shiffrin rast im schwedischen Are auch im Slalom allen davon und lässt Ingemar Stenmark in der ewigen Bestenliste des alpinen Skirennsports hinter sich. dpa

Mikaela Shiffrin Bildbyran/imago

Are -US-Star Mikaela Shiffrin hat einen weiteren sporthistorischen Sieg gefeiert und ist zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Die 27-Jährige raste beim Slalom im schwedischen Are am Samstag zu ihrem 87. Weltcup-Erfolg und ließ damit den früheren Technik-Spezialisten Ingemar Stenmark hinter sich. Der Schwede hatte in seiner Karriere insgesamt 86 Weltcup-Siege eingefahren. Mit ihrem Triumph im Riesenslalom am Freitag hatte Shiffrin bereits an der Spitze der ewigen Bestenliste mit ihm gleichgezogen. Nun thront die Ausnahmeathletin aus Colorado dort alleine.